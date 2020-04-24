РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. Жители Подольска пожаловались на нехватку продуктов и большие очереди в сетевом магазине в Северном районе после закрытия второго магазина по решению суда, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что из-за закрытия магазина «Магнит» на Гулевском проезде, 4, в Северном районе в единственном ближайшем магазине «Дикси» образуются большие очереди и не хватает продуктов первой необходимости. Жителям приходится ездить на такси в магазины микрорайона Южный. Обращение по вопросу приостановления работы магазина «Магнит» рассмотрело управление потребительского рынка администрации Подольска.

«На основании решения суда от 25 марта 2020 года деятельность магазина «Магнит» приостановлена сроком на 60 суток в связи с нарушением санитарных норм и правил. Одновременно сообщаю, потребитель вправе выбирать магазин самостоятельно для приобретения необходимого товара. Информация, изложенная в обращении, доведена до руководителя магазина «Дикси» и проведена разъяснительная беседа о соблюдении правил по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», - сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Алексей Кук.

По его словам, администрация магазина приняла меры и разместила на кассах сигнальные полоски о соблюдении безопасного расстояния покупателей, кассы работают на удаленном расстоянии друг от друга.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.