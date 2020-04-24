РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 апр. Московский государственный областной университет (МГОУ) в городском округе Мытищи 26 апреля проведет онлайн-встречу с продюсером кино и телевидения Ильей Бачуриным, сообщается в Instagram-аккаунте университета.

В рамках проекта «Диалог на Равных» 26 апреля пройдет онлайн-встреча с российским продюсером кино и телевидения, продюсером массовых мероприятий, профессором школы бизнеса МГИМО, вице-президентом телеканала «MTV Россия»,сооснователем кинотелевизионной студии «Главкино» Ильей Бачуриным.

«Об опыте в бизнесе и творчестве, о технологиях в век цифровизации, о сложностях при создании студии и о государственной поддержке кинематографа в России, о том, как в 90-е Илье удалось стать одним из организаторов концерта Майкла Джексона в Москве — все это и не только вас ждет на вебинаре «От new media до источников вдохновения»», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в рамках вебинара будут обсуждаться следующие вопросы: как стать реализатором крупных современных проектов, какое будущее нас ждет в медиапространстве, на каком уровне находится российское телевидение, работа — ради денег или удовольствия.

Начало мероприятия в 16:00, ссылка на регистрацию находится в шапке профиля Instagram-аккаунта вуза.