РИАМО - 24 апр. Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейших в России и включает в себя 53 подстанции и 80 постов, ежедневно на выездах задействовано более 500 бригад скорой медпомощи и около 450 бригад неотложной помощи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье продолжается рост числа выявлений случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из-за этого возросла нагрузка на всю систему здравоохранения региона. Исключением не стала и скорая помощь. К примеру, если количество вызовов за первый квартал 2019 года составляло более 450 тысяч, а за первый квартал 2020 года — более 510 тысяч, то только за первую половину апреля отработано уже свыше 150 тысяч вызовов.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все бригады скорой медицинской помощи имеют дополнительные средства индивидуальной защиты — маски, защитные очки, специальные защитные костюмы, бахилы, перчатки, антисептические и дезинфицирующие средства», — говорится в сообщении.

Сообщений о нехватке средств индивидуальной защиты у выездных бригад от медицинского персонала к руководству Московской областной станции скорой медицинской помощи не поступало.

В минувшем году по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» ГБУЗ МО «МОССМП» получила 76 новых автомобилей скорой помощи. На случай неисправности автомобиля, у каждой подстанции есть резервный, который задействуется в работе. Бригады с неисправным оборудованием или неработающим автомобилем на выезд не допускаются.

«Не может быть и речи о ремонте автомобиля и оплаты топлива за счет средств сотрудников. Всем водителям в начале смены выдается топливная карта для заправки автотранспортного средства», — подчеркивается в материале.

На всех подстанциях ведется строгий учет запаса медикаментов, расходных материалов и средств индивидуальной защиты. На текущий момент дефицита по данным категориям нет.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и распространением коронавируса возросло количество вызовов, а также усложнилась маршрутизация больных из-за перепрофилирования стационаров.

Все звонки, поступающие на пульт скорой помощи, обязательно отрабатываются. В случае экстренных показаний выезжает бригада скорой медицинской помощи. При показаниях, которые не угрожают жизни человека, выезжает бригада неотложной помощи поликлиники.

Для снижения нагрузки на выездные бригады усилена работа службы неотложной медицинской помощи при поликлиниках. Количество вызовов, переданных на неотложную помощь за прошедшую неделю, возросло на 300%. В ближайшее время Минздрав Подмосковья поставит в медицинские организации для выездных бригад неотложной помощи более 200 новых автомобилей.

Администрация Московской областной станции скорой медицинской помощи при обслуживании вызовов обязывает сотрудников использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать меры личной профилактики.

В постоянном режиме на вызовах задействовано: в Ивантеевке — две бригады, в Можайске — пять, в Пушкине — семь бригад скорой помощи. В связи с ростом количества обращений, средняя нагрузка на одну бригаду аналогично возросла: в Пушкине — 19 вызовов, в Ивантеевке — 17, в Можайске — 10 вызовов в сутки.

Организация работы службы скорой помощи Московской области позволяет обеспечивать принцип направления на вызов ближайшей медицинской бригады, вне зависимости от границ муниципалитетов. Это позволяет оперативно распределять ресурсы и нагрузку на врачей областной станции.

Администрацией Московской областной станции скорой медицинской помощи проводится активная работа по привлечению кадров. Предусмотрены стимулирующие выплаты, участие в региональной программе «Социальная ипотека», доплата за работу с коронавирусными пациентами и другие меры социальной поддержки.

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24 АПРЕЛЯ

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