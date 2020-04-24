РИАМО - 24 апр. Сотрудники правоохранительных органов назначили проверку по факту конфликта, произошедшего в Москве между пассажиркой такси и водителем, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Заявления в полицию 22 апреля написали все стороны конфликта. Они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений.

«По данному факту проводится проверка в ходе которой будет дана правовая оценка действий каждого участника конфликта и принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что таксист избил пассажирку, так как не смог считать QR-код цифрового пропуска. После конфликта пострадавшая обратилась к врачам с ссадинами.

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