РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 апр. В пятницу врачи Люберецкой областной больницы получили от предпринимателей округа очередную партию средств индивидуальной защиты и дезинфекционных препаратов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Коробки с благотворительной помощью доставили в распределительную аптеку - структурное подразделение больницы, из которой антисептики и маски поступят в стационары и поликлиники. Глава муниципалитета Владимир Ружицкий осмотрел склад аптеки и наличие в нем медикаментов и средств защиты.

«Сегодня врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусом и, чтобы защитить себя от инфекции, им постоянно требуются маски и антисептики. Союз промышленников и предпринимателей Люберец, администрация округа, бизнес-сообщество передали медикам очередную партию средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Все это немедленно передадут в больницу», - сказал Ружицкий.

Всего более 30 предприятий городского округа откликнулись на призыв помочь врачам обеспечить их противочумными костюмами, одноразовыми и многоразовыми масками, защитными экранами (очками), одноразовыми комбинезонами с бахилами, шапочками для персонала, антисептиками и хлорсодержащими препаратами.

Ружицкий также осмотрел склад аптеки, откуда медикаменты и средства защиты поступают в подразделения больницы. Он побеседовал с заведующей и убедился, что недостатка в противовирусных препаратах сегодня больница не испытывает.

«Необходимые медикаменты на складе есть», - пояснил глава Люберец.

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