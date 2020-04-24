РИАМО - 24 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу прогнозов Deutsche Bank о том, что средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России хватит на два года, сообщает Газета.ru.

Ранее специалисты Deutsche Bank спрогнозировали, что при стоимости нефти марки Urals 15 долларов за баррель ресурсов ФНБ, чтобы покрыть дефицит бюджета, хватит на два года, а при цене в 30 долларов – на шесть лет.

«Существуют такие расчеты, существуют иные расчеты. Сейчас очень сложно делать прогнозы», — сказал Песков.

Он отметил, что сейчас прогнозы нужно принимать с большим допуском. Есть отчеты разных российских профильных ведомств, и они варьируются.

Министр финансов РФ Антон Силуалов считает, что фонда хватит до 2024 году, но все будет зависеть от стоимости нефти.