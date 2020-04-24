Водитель «Яндекс.Такси» не смог считать код со спецпропуска с помощью приложения у девушки, из-за чего он сначала высадил ее, а потом избил.
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Водитель «Яндекс.Такси» не смог считать код со спецпропуска с помощью приложения у девушки, из-за чего он сначала высадил ее, а потом избил.
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