РИАМО - 24 апр. Дептранс столицы потребовал от «Яндекса» предоставить сведения по поводу происшествия, в ходе которого была избита девушка из-за того, что водитель такси не смог считать код с ее спецпропуска, говорится в сообщении пресс-службы департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Передадим ее (информацию – ред.) в правоохранительные органы — необходимо очень тщательно и объективно разобраться и применить соответствующие меры», – говорится в сообщении.

Ранее водитель «Яндекс.Такси» не смог считать код со спецпропуска с помощью приложения у девушки, из-за чего он сначала высадил ее, а потом избил. Пострадавшая обратилась в больницу с многочисленными ушибами.

Из-за пандемии коронавируса в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в магазин, аптеку, для выноса мусора и выгула собаки. При передвижении по городу на транспорте нужно обязательно оформить цифровой пропуск.

Видео избиения девушки таксистом>>

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

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