РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 апр. В связи с проведением плановых работ, в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается нарушение электроснабжения 27 и 28 апреля, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с работами, проводимыми в электросетях ПАО «МОЭСК», ожидается нарушение электроснабжения в домах, расположенных по адресу: село Растуново, деревня Шишкино, деревня Купчинино, деревня Минаево», - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии там ожидается 27 апреля на 1 час в промежутке с 13:00 до 19:00. На весь этот промежуток времени ожидается нарушение электроснабжения в деревне Авдотьино.

На 4 часа с 13:00 до 19:00 ожидается отключение электричества в селе Кузьминское, микрорайоне Барыбино на улицах Березовая, Сиреневый бульвар, Центральный бульвар, Солнечная, Вишневая, Патриарших Прудов, Чкалова, дома №№55-79; Леваневского, дома №№19-123 (подряд), Кирова, дома №№12-79 (подряд), Шаховская, дома №№1-17 (подряд), Вахромеевская, дома №№1-19 (подряд), Новослободская, Новослободский тупик, а также в СНТ «Маяк» и коттеджном поселке «Ульянкины Горки».

С промежуток времени с 17:00 до 19:00 на 10 минут отключат свет в деревнях Щеглятьево, Михайловское, Глотаево, Митино-Парышево, Полушкино, Ступино, Острожки и Мансурово. Также на полчаса в период с 19:00 до 24:00 ожидается нарушение электроснабжения в деревне Косино и селе Вельяминово.

28 апреля на 4 часа в промежутке с 13:00 до 19:00 ожидается нарушение электроснабжения в деревнях Ртищево, Привалово, Юрьевка, прилегающих к ним СНТ, а также в селе Вельяминово.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно в Единой дежурно-диспетчерской службе Домодедова по телефону: 8(496)792-42-00.