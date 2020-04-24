РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. Помощники депутата Московской областной думы Павла Максимовича доставили продуктовый набор многодетной жительнице микрорайона Львовский по ее просьбе.

Максимович провел онлайн прием граждан. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране очные приемы не проводятся, но депутатами Мособлдумы было принято решение о проведении безопасных дистанционных приемов населения.

«Сегодня (24 апреля - ред.) ко мне обратилась жительница поселка Львовский с просьбой о получении продуктового набора, так как ее семья считается многодетной. Обращение сразу же было отработано: мои помощники доставили продуктовой набор и передали сыну заявительницы по указанному адресу», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жители Подольска смогут обратиться к Максимовичу по будням с 9:00 до 18:00 на горячую линию по телефону: 8(903)222-55-15. Дважды в неделю по средам и пятницам с 11:00 до 13:00 он проводит личный прием граждан по Skype и телефону: 8(903)222-55-15, а также на платформе социальных сетей.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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