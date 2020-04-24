РИАМО - 24 апр. Автор известных конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова скончалась на 86-м году жизни во Владивостоке, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Администрация города Владивостока и Совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой», — отмечается в материале.

Чулкова родом из Рязанской области. Она родилась 22 февраля 1934 года. Из-за войны семье пришлось переселиться на Дальний Восток. С 16 лет Анна Чулкова работала на Владивостокской кондитерской фабрике, которая после распада СССР была переименована в «Приморский кондитер».

Чулкова удостоена звания Героя Социалистического Труда, Государственной премии Советского Союза.

В 1967 году Анна Чулкова создала рецепт «Птичьего молока», за что ее наградили орденом Ленина. Чтобы узнать этот рецепт, к ней приезжали кондитеры со всего СССР.

Чулкова также разработала рецепты конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».