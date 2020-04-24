РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 апр. Предварительное голосование на онлайн-платформе «Единой России» в Балашихе состоится с 25 по 31 мая, для участия в нем подали документы 24 кандидата, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Партийцы Балашихи в дистанционном режиме обсудили подготовку к предварительному голосованию по отбору кандидатов на выборах в совет депутатов от «Единой России».

«В этом году предварительное голосование из-за пандемии коронавируса и ограничений массовых мероприятий впервые пройдет в формате онлайн. С 25 по 31 мая все желающие смогут зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата. Дебаты отменяться не будут и также пройдут онлайн в формате видеопрезентаций. Каждый ролик получит пользовательские оценки - либо лайк, если высказана поддержка, либо дизлайк, то есть отказ в ней», - сказал Ефимов.

Он добавил, что помимо определения победителей праймериз, параллельно из участников предварительного голосования будет сформирован пул лидеров общественного мнения для продвижения партийной повестки в Интернете.

Руководитель исполкома местного отделения партии Галина Черкасова рассказала, что на праймериз «Единой России» подали документы 24 кандидата.

«Предварительных заявок было много. Задержка связана с получением ряда документов кандидатами, например, справки об отсутствии судимости, которую можно было заказать через МФЦ или госуслуги. Исполком партии находится со всеми на связи. Прием заявлений будет вестись до 5 мая», - подчеркнула Черкасова.

По словам депутата совета депутатов Балашихи Ульяны Кондряковой, городской округ поделен на 7 избирательных округов, за каждым закреплен куратор от партии – местный депутат. Соискателям оказывают поддержку в сборе документов

Ефимов напомнил, что решение о проведении в регионе предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии в депутаты местных советов принято президиумом регионального политсовета МОРО Партии «Единая Россия». Он попросил руководителя фракции в совете депутатов Балашихи Вячеслава Глазунова ускорить работу с партийцами.

По завершению обсуждения депутат предложил подобные дистанционные совещания по подготовке предварительного голосования в Балашихе проводить на регулярной основе в расширенном формате, с приглашением кандидатов.