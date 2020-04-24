РИАМО - 24 апр. Во время пандемии коронавируса известный врач и телеведущий Евгений Комаровский порекомендовал ходить в магазин с заранее подготовленным списком покупок, сообщает Газета.ru.

Кроме того, врач посоветовал идти в знакомый магазин, «чтобы вы знали, что там где лежит». Стоит воздержаться от шопинга в час пик.

«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», – рассказал Комаровский в видео на YouTube.

Также Комаровский посоветовал соблюдать дистанцию от других людей минимум в один метр.

За сутки в России выявлено 5849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 68622 случая заражения, вылечились 5568 человек, скончались 615 пациентов.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

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- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

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