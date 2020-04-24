РИАМО - 24 апр. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства для ряда категорий иностранцев, сообщает Газета.ru.

Теперь иностранный гражданин может получить гражданство РФ, не отказываясь при этом от действующего гражданства другой страны.

«Бывшим гражданам СССР, проживающим в республиках бывшего Советского Союза и не получившим нового гражданства, разрешено натурализоваться в России в упрощенном порядке – без соблюдения ценза оседлости и подтверждения официального заработка», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Аналогичное правило распространяется на супругов россиян и на иностранцев, у которых один из родителей имеет гражданство РФ.

Льготные условия также распространяются на граждан Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Украины. При наличии вида на жительство они могут подать заявку без соблюдения срока проживания в стране.