РИАМО - 24 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил министерство здравоохранения РФ направить в стационары на практику студентов медицинских факультетов четвертых и пятых курсов из-за нехватки кадров.

«Очевидно, что нам понадобятся дополнительные кадры для обеспечения всей этой работы. Свободных кадров нет, перетягивать из одного региона в другой — бессмысленно. <…> Я прошу дать поручение к понедельнику (27 апреля - ред.) подготовить приказ министерства здравоохранения и министерства образования о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, студенты этих курсов — как раз те люди, которые обладают достаточно хорошими знаниями и у которых хватает мотивации.

«Они выбрали эту профессию и еще раз посмотрят на практике, что такое настоящая медицина. И, мне кажется, окажут достойную помощь в сложившейся ситуации», — заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что объем загрузки коечного фонда для больных с коронавирусом приближается в России к 40% от минимально установленного уровня.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

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