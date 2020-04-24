Нидерланды – одна из первых стран, выходящих из карантина. 11 мая здесь планируют открыть школы, предприятия сферы услуг и магазины. На сегодняшний день в стране более 35 тысяч случаев заражения Covid-19. Из-за коронавируса в Нидерландах отменили «Евровидение-2020» и массовые гуляния по случаю Дня короля. Обозреватель РИАМО пообщалась с жителями Амстердама и узнала, как они переживают карантин.

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Катерина Сурис, 31 год, журналист:

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«В Амстердаме изначально ввели intelligent lockdown – без запретов, но с рекомендациями. Люди могли гулять, ездить по стране и ходить в магазины. Главное – соблюдать дистанцию 1,5 метра.

В торговом центре было открыто 5–8 магазинов. Например, New Zealand прислал такую рассылку: «Все сотрудники здоровы, если хотите, откроем вам магазин для персонального шопинга». Другие магазины сделали бесплатную доставку и возврат в течение 60 дней.

Карантин ввели 16 марта. На государственном сайте RIVM.nl каждый день обновляются данные по зараженным, там же есть и графики постепенного роста и последующего спада числа зараженных после двух месяцев карантина.

Первым делом отменили все массовые события: «Формулу 1», «Евровидение», закрыли музеи и офисы, кафе и рестораны работали только на вынос. Магазины одежды еще работали пару недель, а их сотрудники ходили в перчатках и масках.

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Люди дистанцировались, перестали общаться на улице с соседями, переходили на другую сторону дороги, чтобы соблюсти 1,5 метра. В апреле, когда зацвели поля тюльпанов, в Голландии были пустые трассы с плакатами «Корона убивает».

Знаменитый королевский парк тюльпанов Кекенхов не открылся и вернул всем деньги за билеты.

Фермеры несли убытки, даже появился слоган: «Покупайте тюльпаны, а не туалетную бумагу». Люди, сидя дома, заказывали букеты из 200 тюльпанов за 29 евро, помогая частным хозяйствам выжить.

Основное ограничение – не ходить в гости и не собираться больше двух человек, кроме членов одной семьи, если они живут вместе. Штрафы в 400 евро патрули полиции могут выписать всем, кто нарушает дистанцию, поэтому к ее соблюдению отнеслись серьезно.

Можно свободно кататься на велосипеде в парке, бегать и заниматься спортом на открытом воздухе, поэтому карантин мы переживаем спокойно.

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Из поликлиники пришло письмо, чтобы не ходили к семейному врачу по пустякам, по необходимости лечение назначат по телефону.

Пессимизма точно никакого не было. Паника – это вообще не про местных, они закаляются, следят за здоровьем и питанием, любят спортивные упражнения на выносливость. Все так же улыбаются друг другу.

В первую неделю я видела пустые полки с макаронами, молоком и санитайзерами. Но уже на третьей неделе магазины подстроились, наладили работу склада и выкладку товара. Дефицита ни в чем нет, даже в туалетной бумаге.

При входе в супермаркеты у нас стоят салфетки и распылители с дезинфицирующей жидкостью. Уже обработанные тележки стоят в стороне, но для своего комфорта человек может самостоятельно ее продезинфицировать. Без тележки заходить нельзя. Так ведется учет, сколько людей в помещении, чтобы не было толпы. На кассах есть отметки, где стоять, чтобы не жаться друг к другу.

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Несмотря на то, что нам разрешено гулять и ездить на велосипедах, большинство голландцев проводят карантин дома или на балконе. Вижу это по соседям и парковке, машины которых стоят не двигаясь неделями.

Я без новостей пойму, когда карантин снимут, по соседу, который целый день во дворе ремонтирует свои шесть велосипедов в куртке пилота.

В Амстердаме люди не в изоляции, тут ощущается единение, чтобы вместе переждать и помогать. Гуляя по улицам, замечаем в окнах плюшевых медведей – это игра для детей, которым тоже непросто без детских площадок и друзей.

Социально-бытовые службы работают в штатном режиме, другая особенность – почти все время курсируют службы доставки, так как трое из пяти голландцев ежедневно заказывают еду.

Сейчас стало совсем тепло, на улице 20 градусов, поэтому местные загорают на балконе. Стоит солнцу выйти, и вы обязательно увидите старичков в купальниках.

Еще катаются на лодках по каналам, сидят на природе. Дома смотрят Netflix и работают.

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Мы переехали четыре месяца назад, поэтому дома есть чем заняться: обустраивается, даже простая прогулка по району для нас несет открытия и радость.

Говорят, что тесты на коронавирус делают только тяжелобольным в возрасте от 60, остальных просят лечиться дома. Поэтому цифры зараженных и переболевших в теории гораздо больше, просто у государства нет столько тестов.

«Оставайтесь дома, чтобы спасти лето» – новый слоган, ведь люди надеются, что меры предосторожности и гигиена позволят взять под контроль распространение вируса и летом уже будет лучше.

Вчера выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который на время карантина принимает решения (король сидит дома), и сообщил, что мы выйдет из карантина 11 мая. Это значит, что откроют школы, салоны красоты и магазины. Офисы по-прежнему останутся на удаленке, чтобы не перегружать транспорт».

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Елена Землянская, 30 лет, репортажный фотограф:

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«Карантин у нас стал ощущаться постепенно. В начале марта стали сворачиваться съемки, клиенты стали массово отменять мероприятия, а так как я снимаю кинофестивали, встречи инвесторов и прочее, то на мне это отразилось в первую очередь.

Когда карантин начался в Италии, у нас еще не было мер, но стали публиковать случаи заражения. 8 марта я снимала фестиваль азиатского кино, и там стали проводить дезинфекцию каждые два часа, а 9 марта нам запретили собираться больше 10 человек. И все мои планы по съемкам были заморожены.

Офисных сотрудников стали отправлять на удаленку, а детские сады и школы еще работали. В конце недели, 16 марта, у нас ввели полный карантин. Гулять и кататься на велосипедах нам никто не запретил, главное – соблюдать дистанцию 1,5 метра. За нарушение – штраф в 400 евро. Полиция патрулирует город на машинах и велосипедах.

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Из запретов – нельзя гулять по трое и больше, если вы не из одной семьи, и закрылись все магазины, кроме аптек и продуктовых. Чтобы в супермаркетах соблюдали дистанцию, вход разрешают только с тележкой, даже если ты покупаешь один продукт.

Медицинская помощь в период карантина оказывается только «коронавирусным». Когда у моего мужа поднялась температура, по телефону нам сказали, что обратиться за помощь можно, только если температура держится три дня.

Несмотря на то, что Амстердам – молодежный город, с первых дней голландцы стали соблюдать дистанцию и засели дома. Мне кажется, по менталитету голландцы просто более организованные, чем итальянцы.

Изначально карантин у нас был до 5 марта, потом его продлили до 28 апреля, теперь с 11 мая у нас начнутся послабления, но Дня короля не будет, летних фестивалей и гей-парада – тоже. С 11 мая частично откроют детские сады и школы, а один раз в неделю будут работать спортивные секции.

Из-за отсутствия съемок мой доход – ноль, и так будет еще долго. Но государство уже принимает меры по поддержке малого бизнеса. Есть программы, по которым выплачивают разово 4 тысячи евро, а также для индивидуальных предпринимателей, пострадавших от Covid-19, предусмотрены выплаты в районе 1,5 тысячи евро. В условиях карантина у нас развиваются онлайн-платформы: йога и фитнес, которые в первые три недели вели занятия на пожертвования – от 5 до 15 евро, сейчас ввели регулярные занятия.

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Информация о коронавирусе идет через правительственные сайты, а также уведомления на телефон. Также во всех парках установили экраны, где написано, что надо сохранять дистанцию и прочее.

Пик эпидемии мы прошли две недели назад. Сейчас правительство призывает людей больше гулять и заниматься спортом, да и погода этому способствует.

Тестов делается не очень много, поэтому процент смертей от коронавируса может быть занижен, но это не повод, чтобы впадать в панику.

Кроме съемок, я занимаюсь развитием бизнеса онлайн-школы, сделала свой фотопроект «20 дней карантина» и открыла для себя арт-коллажирование».

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Анастасия Бучко, 27 лет, учитель русского языка, предприниматель:

«Я переехала в Амстердам за день до объявления карантина. До этого я была в Нидерландах четыре раза, а мой молодой человек живет тут уже пять лет. Он и стал главной причиной моего переезда. Хотя политические и социальные аспекты тоже оставлять за кадром невозможно. Однако когда ты говоришь, что переезжаешь по любви, к этому относятся нормально гораздо большее количество людей, чем когда ты сообщаешь, что тебя многое не устраивало в стране и городе проживания.

Мне понравилось, что в Нидерландах очень спокойно. У людей есть время на то, чтобы ухаживать за садом, встречаться с друзьями в будни и проводить полноценные вечера с семьей.

Здесь нет повального трудоголизма. Магазины закрываются в шесть. Все клерки отрабатывают положенные часы, встают и уходят. Проект горит? Ок. Поговорим об этом завтра. Tot ziens!

Сначала Нидерланды не планировали ничего закрывать. Они верили в теорию общего иммунитета, но, как я поняла, местное министерство здравоохранения быстро привело в чувство политиков, и карантин все же ввели.

Я приехала 15 марта. Уже в Схипхоле, сразу после посадки, мы услышали объявление о закрытии ресторанов и кафе. А 16-го начался карантин. До этого все носило рекомендательный характер: многие офисы заранее перевели своих сотрудников на удаленку или просто предлагали не ехать в офис. После 16 марта закрылись сады и школы, все кафе и рестораны, салоны красоты и некоторые госучреждения. Я по этой причине до сих пор не могу получить карточку резидента.

Первое время нас просили по возможности не выходить из дома. Затем ввели правила для людей: не собираться больше трех из разных семей, на улице держать дистанцию полтора метра. За нарушение – штраф 400 евро. Это довольно весомая сумма: в Нидерландах МРОТ 1 600 евро. Для магазинов и кафе на вынос тоже ввели правила: ограничение по количеству покупателей, например. За несоблюдение – штраф 4 000 евро.

То, что введено в Нидерландах, называется intelligent lockdown – это значит, что государство рассчитывает на сознательность граждан, которые не будут выходить на улицу без острой необходимости.

Голландцы к болезням относятся как к чему-то из ряда вон выходящему. У них даже в языке это отражается: хотите сказать что-то грубое – пожелайте голландцу нездоровья.

Как только в Амстердаме стало теплее, люди высыпали на улицы, но все стараются соблюдать дистанцию 1,5 метра и дисциплинированно стоять в очередях.

Население информируют раз в неделю на пресс-конференциях премьера и министра здравоохранения. Горизонт планирования составляет три-четыре недели – это дает гибкость в принятии решений и облегчает планирование бизнесу.

Из дома можно выходить в любой момент, главное – выдерживать дистанцию. Мы предпочитаем ездить в глубинку, где никого нет, тем более, погода располагает. В магазины взрослым можно заходить лишь по одному и не больше определенного количества человек одновременно.

В «Инстаграме» показывали фотки пустых полок в магазинах в самом начале карантина, но это не отражало полную картину, потому что в других магазинах тем временем всего хватало. Единственное, с чем действительно проблема, это онлайн-доставка – заказ на продукты приедет лишь через две-три недели.

Все службы продолжают работать, даже появились новые фишки в угоду времени – например, открытие банковского счета онлайн.

В карантине многие работают и стараются сохранять привычный образ жизни – я, например, работаю онлайн, занимаюсь сыном и изучаю нидерландский.

Массовых панических настроений я не замечаю, государство поддерживает население морально, а бизнес – материально. Король выступал на публике, призывал с пониманием отнестись к изменениям в образе жизни и благодарил за содействие. Премьер-министр каждый раз отмечает успехи в борьбе с пандемией и видит в этом заслугу граждан. Компаниям, потерявшим больше 20% выручки, государство на три месяца компенсирует 90% расходов на зарплаты во избежание увольнений».