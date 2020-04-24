Нидерланды – одна из первых стран, выходящих из карантина. 11 мая здесь планируют открыть школы, предприятия сферы услуг и магазины. На сегодняшний день в стране более 35 тысяч случаев заражения Covid-19. Из-за коронавируса в Нидерландах отменили «Евровидение-2020» и массовые гуляния по случаю Дня короля. Обозреватель РИАМО пообщалась с жителями Амстердама и узнала, как они переживают карантин.
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Катерина Сурис, 31 год, журналист:
«В Амстердаме изначально ввели intelligent lockdown – без запретов, но с рекомендациями. Люди могли гулять, ездить по стране и ходить в магазины. Главное – соблюдать дистанцию 1,5 метра.
В торговом центре было открыто 5–8 магазинов. Например, New Zealand прислал такую рассылку: «Все сотрудники здоровы, если хотите, откроем вам магазин для персонального шопинга». Другие магазины сделали бесплатную доставку и возврат в течение 60 дней.
Карантин ввели 16 марта. На государственном сайте RIVM.nl каждый день обновляются данные по зараженным, там же есть и графики постепенного роста и последующего спада числа зараженных после двух месяцев карантина.
Первым делом отменили все массовые события: «Формулу 1», «Евровидение», закрыли музеи и офисы, кафе и рестораны работали только на вынос. Магазины одежды еще работали пару недель, а их сотрудники ходили в перчатках и масках.
Люди дистанцировались, перестали общаться на улице с соседями, переходили на другую сторону дороги, чтобы соблюсти 1,5 метра. В апреле, когда зацвели поля тюльпанов, в Голландии были пустые трассы с плакатами «Корона убивает».
Знаменитый королевский парк тюльпанов Кекенхов не открылся и вернул всем деньги за билеты.
Основное ограничение – не ходить в гости и не собираться больше двух человек, кроме членов одной семьи, если они живут вместе. Штрафы в 400 евро патрули полиции могут выписать всем, кто нарушает дистанцию, поэтому к ее соблюдению отнеслись серьезно.
Можно свободно кататься на велосипеде в парке, бегать и заниматься спортом на открытом воздухе, поэтому карантин мы переживаем спокойно.
Из поликлиники пришло письмо, чтобы не ходили к семейному врачу по пустякам, по необходимости лечение назначат по телефону.
В первую неделю я видела пустые полки с макаронами, молоком и санитайзерами. Но уже на третьей неделе магазины подстроились, наладили работу склада и выкладку товара. Дефицита ни в чем нет, даже в туалетной бумаге.
При входе в супермаркеты у нас стоят салфетки и распылители с дезинфицирующей жидкостью. Уже обработанные тележки стоят в стороне, но для своего комфорта человек может самостоятельно ее продезинфицировать. Без тележки заходить нельзя. Так ведется учет, сколько людей в помещении, чтобы не было толпы. На кассах есть отметки, где стоять, чтобы не жаться друг к другу.
Несмотря на то, что нам разрешено гулять и ездить на велосипедах, большинство голландцев проводят карантин дома или на балконе. Вижу это по соседям и парковке, машины которых стоят не двигаясь неделями.
В Амстердаме люди не в изоляции, тут ощущается единение, чтобы вместе переждать и помогать. Гуляя по улицам, замечаем в окнах плюшевых медведей – это игра для детей, которым тоже непросто без детских площадок и друзей.
Социально-бытовые службы работают в штатном режиме, другая особенность – почти все время курсируют службы доставки, так как трое из пяти голландцев ежедневно заказывают еду.
Еще катаются на лодках по каналам, сидят на природе. Дома смотрят Netflix и работают.
Мы переехали четыре месяца назад, поэтому дома есть чем заняться: обустраивается, даже простая прогулка по району для нас несет открытия и радость.
Говорят, что тесты на коронавирус делают только тяжелобольным в возрасте от 60, остальных просят лечиться дома. Поэтому цифры зараженных и переболевших в теории гораздо больше, просто у государства нет столько тестов.
Вчера выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который на время карантина принимает решения (король сидит дома), и сообщил, что мы выйдет из карантина 11 мая. Это значит, что откроют школы, салоны красоты и магазины. Офисы по-прежнему останутся на удаленке, чтобы не перегружать транспорт».
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Елена Землянская, 30 лет, репортажный фотограф:
«Карантин у нас стал ощущаться постепенно. В начале марта стали сворачиваться съемки, клиенты стали массово отменять мероприятия, а так как я снимаю кинофестивали, встречи инвесторов и прочее, то на мне это отразилось в первую очередь.
Когда карантин начался в Италии, у нас еще не было мер, но стали публиковать случаи заражения. 8 марта я снимала фестиваль азиатского кино, и там стали проводить дезинфекцию каждые два часа, а 9 марта нам запретили собираться больше 10 человек. И все мои планы по съемкам были заморожены.
Офисных сотрудников стали отправлять на удаленку, а детские сады и школы еще работали. В конце недели, 16 марта, у нас ввели полный карантин. Гулять и кататься на велосипедах нам никто не запретил, главное – соблюдать дистанцию 1,5 метра. За нарушение – штраф в 400 евро. Полиция патрулирует город на машинах и велосипедах.
Из запретов – нельзя гулять по трое и больше, если вы не из одной семьи, и закрылись все магазины, кроме аптек и продуктовых. Чтобы в супермаркетах соблюдали дистанцию, вход разрешают только с тележкой, даже если ты покупаешь один продукт.
Медицинская помощь в период карантина оказывается только «коронавирусным». Когда у моего мужа поднялась температура, по телефону нам сказали, что обратиться за помощь можно, только если температура держится три дня.
Изначально карантин у нас был до 5 марта, потом его продлили до 28 апреля, теперь с 11 мая у нас начнутся послабления, но Дня короля не будет, летних фестивалей и гей-парада – тоже. С 11 мая частично откроют детские сады и школы, а один раз в неделю будут работать спортивные секции.
Из-за отсутствия съемок мой доход – ноль, и так будет еще долго. Но государство уже принимает меры по поддержке малого бизнеса. Есть программы, по которым выплачивают разово 4 тысячи евро, а также для индивидуальных предпринимателей, пострадавших от Covid-19, предусмотрены выплаты в районе 1,5 тысячи евро. В условиях карантина у нас развиваются онлайн-платформы: йога и фитнес, которые в первые три недели вели занятия на пожертвования – от 5 до 15 евро, сейчас ввели регулярные занятия.
Информация о коронавирусе идет через правительственные сайты, а также уведомления на телефон. Также во всех парках установили экраны, где написано, что надо сохранять дистанцию и прочее.
Тестов делается не очень много, поэтому процент смертей от коронавируса может быть занижен, но это не повод, чтобы впадать в панику.
Кроме съемок, я занимаюсь развитием бизнеса онлайн-школы, сделала свой фотопроект «20 дней карантина» и открыла для себя арт-коллажирование».
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Анастасия Бучко, 27 лет, учитель русского языка, предприниматель:
«Я переехала в Амстердам за день до объявления карантина. До этого я была в Нидерландах четыре раза, а мой молодой человек живет тут уже пять лет. Он и стал главной причиной моего переезда. Хотя политические и социальные аспекты тоже оставлять за кадром невозможно. Однако когда ты говоришь, что переезжаешь по любви, к этому относятся нормально гораздо большее количество людей, чем когда ты сообщаешь, что тебя многое не устраивало в стране и городе проживания.
Здесь нет повального трудоголизма. Магазины закрываются в шесть. Все клерки отрабатывают положенные часы, встают и уходят. Проект горит? Ок. Поговорим об этом завтра. Tot ziens!
Сначала Нидерланды не планировали ничего закрывать. Они верили в теорию общего иммунитета, но, как я поняла, местное министерство здравоохранения быстро привело в чувство политиков, и карантин все же ввели.
Я приехала 15 марта. Уже в Схипхоле, сразу после посадки, мы услышали объявление о закрытии ресторанов и кафе. А 16-го начался карантин. До этого все носило рекомендательный характер: многие офисы заранее перевели своих сотрудников на удаленку или просто предлагали не ехать в офис. После 16 марта закрылись сады и школы, все кафе и рестораны, салоны красоты и некоторые госучреждения. Я по этой причине до сих пор не могу получить карточку резидента.
Первое время нас просили по возможности не выходить из дома. Затем ввели правила для людей: не собираться больше трех из разных семей, на улице держать дистанцию полтора метра. За нарушение – штраф 400 евро. Это довольно весомая сумма: в Нидерландах МРОТ 1 600 евро. Для магазинов и кафе на вынос тоже ввели правила: ограничение по количеству покупателей, например. За несоблюдение – штраф 4 000 евро.
То, что введено в Нидерландах, называется intelligent lockdown – это значит, что государство рассчитывает на сознательность граждан, которые не будут выходить на улицу без острой необходимости.
Как только в Амстердаме стало теплее, люди высыпали на улицы, но все стараются соблюдать дистанцию 1,5 метра и дисциплинированно стоять в очередях.
Население информируют раз в неделю на пресс-конференциях премьера и министра здравоохранения. Горизонт планирования составляет три-четыре недели – это дает гибкость в принятии решений и облегчает планирование бизнесу.
Из дома можно выходить в любой момент, главное – выдерживать дистанцию. Мы предпочитаем ездить в глубинку, где никого нет, тем более, погода располагает. В магазины взрослым можно заходить лишь по одному и не больше определенного количества человек одновременно.
Все службы продолжают работать, даже появились новые фишки в угоду времени – например, открытие банковского счета онлайн.
В карантине многие работают и стараются сохранять привычный образ жизни – я, например, работаю онлайн, занимаюсь сыном и изучаю нидерландский.
Массовых панических настроений я не замечаю, государство поддерживает население морально, а бизнес – материально. Король выступал на публике, призывал с пониманием отнестись к изменениям в образе жизни и благодарил за содействие. Премьер-министр каждый раз отмечает успехи в борьбе с пандемией и видит в этом заслугу граждан. Компаниям, потерявшим больше 20% выручки, государство на три месяца компенсирует 90% расходов на зарплаты во избежание увольнений».
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