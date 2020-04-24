РИАМО - 24 апр. В три медицинских учреждения Московской области доставили комплекты спортивного питания для врачей, лечащих в том числе пациентов с коронавирусом, сообщил олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы от «Единой России» Александр Легков.

«Спортивные производители питания решили помочь медикам и поделиться секретами, которые есть в спортивном мире. Специализированное питание повышает иммунитет, выносливость, придает сил. Конечно, это может помочь нашим врачам легче перенести ту нагрузку, которая сейчас легла на них», - сказал Легков в ходе посещения Сергиево-Посадского областного центра материнства и детства.

Доставку комплектов спортивного питания на 50 врачей также получили в 154-й медсанчасти городского округа Красноармейск и в больнице города Пересвет в Сергиево-Посадском округе. Подобные рейды для поддержания боевого духа врачей планируют организовать и в других медучреждениях региона.

«На сегодняшний день у нас 47 женщин и 24 ребенка. <...> Каждый день практически у нас происходят роды. Нам приятно, что наш труд замечен. Я уверен, что наши сотрудники будут принимать (спортивное питание - ред.), и это поможет пережить вместе со всеми эти нелегкие дни», - отметил заместитель главного врача по детству и родовспоможению Сергиево-Посадского областного центра материнства и детства Павел Глушко.

По его словам, роддом уже почти две недели принимает пациенток с коронавирусом и неподтвержденным Covid-19. Для этого потребовалось реорганизовать работу учреждения. 60 врачей живут в обустроенных палатах центра, работают сменами по 12 часов.

«У зараженных женщин, как правило, рождаются здоровые дети. С первого дня рождения, к сожалению, мы вынуждены детей от матерей изолировать. Налажено искусственное питание. <...> После получения отрицательных анализов у матерей и детей мы выписываем их домой», - добавил Глушко.

Сергей Семеньков Сергей Семеньков Сергей Семеньков 1 из 3

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.