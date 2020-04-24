РИАМО - 24 апр. В подмосковном Одинцовском округе проводят усиленную обработку подъездов тех жилых домов, откуда были госпитализированы граждане с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Если в многоквартирном доме выявляется случай заболевания коронавирусом, информация об этом немедленно передается в управляющую компанию и Московский областной центр дезинфекции (МОЦД). После того, как подъезд уберут сотрудники УК, обработку мест общего пользования проводят специалисты.

«Важно отметить, что никаких дополнительных сумм в платежках у жителей из-за спецобработки не появится. Работы по дезинфекции силами МОЦД выполняются за счет администрации Одинцовского округа. Медицинские работники МОЦД используют современные дезинфицирующие средства и специальное оборудование», — сказал заместитель главы администрации округа Михаил Коротаев.

Врач-дезинфектолог Московского областного центра дезинфекции Светлана Старостина добавила, что при поступлении заявки в службу в кратчайшие сроки на указанный адрес отправляется бригада профессиональных дезинфекторов.

«Работы ведутся по входной группе, лифтам, лестничным пролетам вплоть до лестничной площадки напротив квартиры. Само жилище, согласно регламентам, в зону обработки не входит, однако если родственники заболевшего не имеют возражений, то специалисты обработают квартиру бесплатно», — добавила Старостина.

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные, кислородактивные, катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ), третичные амины, полимерные производные гуанидина, а также спирты в качестве дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей.

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24 АПРЕЛЯ

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