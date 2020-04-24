РИАМО - 24 апр. Около 5 тысяч коек развернут в быстровозводимых корпусах на территории столичных стационаров в ближайшие две недели, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим, что нам необходимо наращивать мощность. Бесконечно забирать из медицины, которая занимается другими вопросами — онкологические больные, больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями — невозможно. Все равно мы должны справляться и с другим потоком пациентов. Поэтому приняли решение о развертывании временных сооружений на 5 тысяч мест возле высокотехнологичных клиник», — сказал Собянин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, койко-места будут развернуты в ближайшие две недели.

Он отметил, что одной из больниц, рядом с которой будут развернуты дополнительные койки, станет больница в Коммунарке. Там уже создают корпус на 500 мест, и было принято решение развернуть на этой же площадке еще тысячу мест.

В столице за сутки выявлено 2957 новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 36897 человек.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.