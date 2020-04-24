РИАМО - 24 апр. Выдача продуктовых наборов для учеников начальной школы в Одинцовском округе началась 27 марта, с тех пор было выдано 48 тысяч наборов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, продуктовые наборы получили ученики всех 53 образовательных учреждений муниципалитета.
По его словам, если карантин в регионе будет продлен, работа по обеспечению питанием учеников после майских праздников будет продолжена.
Продуктовые наборы для школьников составлены на 14 дней исходя из пожеланий родителей. В них входят 12 наименований продуктов питания: геркулесовая каша, гречка, рис, мука, консервированная сайра, фруктовый сок, печенье, молоко, макароны, подсолнечное масло, сгущенка и черный чай. Вес набора составляет около 20 килограммов.
На период временного закрытия образовательных учреждений, связанного с осложнением эпидемиологической ситуации, правительство Московской области приняло решение о выдаче продуктовых наборов для семей школьников льготной категории. Выдача осуществляется по спискам при предъявлении документов, подтверждающих личность родителя или законного представителя обучающегося.
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24 АПРЕЛЯ
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