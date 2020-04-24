РИАМО - 24 апр. Выдача продуктовых наборов для учеников начальной школы в Одинцовском округе началась 27 марта, с тех пор было выдано 48 тысяч наборов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, продуктовые наборы получили ученики всех 53 образовательных учреждений муниципалитета.

«В Одинцовском округе с 27 марта началась выдача продуктовых наборов для учеников младших классов. За это время льготное питание успели получить более 24 тысяч школьников, причем дважды. Все наборы выдавались на территории школ по определенному графику», — сказал Иванов.

По его словам, если карантин в регионе будет продлен, работа по обеспечению питанием учеников после майских праздников будет продолжена.

Продуктовые наборы для школьников составлены на 14 дней исходя из пожеланий родителей. В них входят 12 наименований продуктов питания: геркулесовая каша, гречка, рис, мука, консервированная сайра, фруктовый сок, печенье, молоко, макароны, подсолнечное масло, сгущенка и черный чай. Вес набора составляет около 20 килограммов.

На период временного закрытия образовательных учреждений, связанного с осложнением эпидемиологической ситуации, правительство Московской области приняло решение о выдаче продуктовых наборов для семей школьников льготной категории. Выдача осуществляется по спискам при предъявлении документов, подтверждающих личность родителя или законного представителя обучающегося.

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24 АПРЕЛЯ

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