РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. Помощники депутата совета депутатов Подольска Юрия Стрелкова за неделю помогли более чем 100 жителям на самоизоляции, они привезли продукты, лекарства, вынесли мусор и даже вскопали грядки в частном секторе, сообщил Стрелков.

«Ежедневно мои помощники дежурят как в волонтерском штабе, так и в социальной защите городского округа Подольск. Принимают заявки от граждан старше 65 лет, инвалидов и многодетных семей, которые находятся на самоизоляции. За прошедшую неделю отработали более 100 адресов! Привезли продукты, лекарства, помогли вынести мусор, съездили за рецептом и даже вскопали грядки в частном секторе», - написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Совместно с волонтерами Дворца молодежи помощники Стрелкова развозят лекарства и продукты в 11 избирательном округе, стараются принять максимальное количество заявок.

«Очень важно в сегодняшней обставке проявлять сознательность и оставаться дома! Пожалуйста, берегите себя, а мы будем вам помогать!» - заключил Стрелков.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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