РИАМО - 24 апр. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания не больше 20 квадратных метров, сообщает Газета.ru.

Такое ограничение было вызвано многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов.

«Также были получены письма от 41 органа власти субъектов РФ, в которых говорилось о значительном ухудшении общественного правопорядка из-за отмены ограничений в сфере реализации алкоголя в организациях общественного питания», - говорится в сообщении.

Закон также разрешает устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Органы власти будут передавать эти сведения в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по ее запросу в трехдневный срок со дня получения такого запроса.