РИАМО – 24 апр. С учетом эпидемиологической обстановки и ограничений из-за коронавируса в разных субъектах РФ будут подготовлены методические рекомендации по проведению предстоящих майских праздников, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал Роспотребнадзору подготовить рекомендации по проведению майских праздников с учетом всех ограничений.

«Безусловно, мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть, это очевидно. <…> Грядущие праздники нужно провести абсолютно четко, соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день», — сказала Попова.

Она отметила, что при составлении рекомендаций будут учитываться разные уровни эпидемиологической ситуации в субъектах РФ.

Всего за минувшие сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 68622. С начала эпидемии в стране выздоровели 5568 человек, 615 пациентов скончались.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.