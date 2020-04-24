РИАМО - 24 апр. Из-за коронавирусной инфекции и режима самоизоляции Государственный исторический музей (ГИМ) теряет ежемесячно более 40 миллионов рублей, сообщил журналистам директор музея Алексей Левыкин.

В Москве действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. В связи с этим закрыты парки и музеи, другие заведения. Жители обязаны соблюдать режим самоизоляции.

«Все зависит от определенного количества посещений и количества людей, которые приходят. По нашим подсчетам, в среднем мы ежемесячно теряем более 40 миллионов рублей», - сказал Левыкин.

Ранее начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков заявил, что предпосылок для ослабления или снятия карантина на майских праздниках нет.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.