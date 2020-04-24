РИАМО - 24 апр. Объем загрузки коечного фонда для больных с коронавирусом приближается в России к 40% от минимально установленного уровня, сообщил в пятницу первый заместитель председателя координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин.

«В регионах, если смотреть на общие цифры диагностированной Covid-инфекции, ситуация развивается разнопланово: где-то больше, где-то меньше. Но если посмотреть на заполняемость коечного фонда пневмонии, ковидами и так далее, <...> объем загрузки коечного фонда приближается к 40% от плана, который был установлен как минимальный», - сказал Собянин в ходе заседания координационного совета.

По словам Собянина, если суточный прирост больных не снизится, то в ближайшие 2-3 недели во многих регионах страны наступит дефицит коечного фонда. При этом для перепрофилирования клиники в коронавирусную необходимо минимум две недели, поэтому важно определить зоны риска и до понедельника решить вопрос по развертыванию дополнительных коек.

«То есть по тому решению, которое мы с вами примем сегодня, мы получим результат в середине мая или в десятых числах мая», - отметил Собянин.

Он также сообщил, что в Москве по минимальному нормативу нужно было развернуть 12 тысяч коронавирусных коек. На сегодняшний день подготовлено уже порядка 16 тысяч коек.

«В ближайшие дни развернем до 20 тысяч, и дальше до 27 тысяч. Это у нас уже в плане стоит, все подготовительные работы проведены, мы просто по мере необходимости запускаем и запускаем блок за блоком, клиника за клиникой», - сказал Собянин.

За сутки в России выявлено 5849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 68622 случая заражения, вылечились 5568 человек, скончались 615 пациентов.

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24 АПРЕЛЯ

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