РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 апр. Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин и председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов проверили, как проходит обзвон пенсионеров на самоизоляции.

«Вместе с первым заместителем председателя Мособлдумы, членом фракции »Единая Россия« Никитой Чаплиным в местном отделение партии «Единая Россия» городского округа Мытищи проверили, как проходит обзвон ветеранов, пожилых людей, одиноких пенсионеров, находящихся на самоизоляции в условиях пандемии коронавируса», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что обзвон проводился с целью доставки на дом продуктов питания, лекарств и оказания консультационной поддержки.