РИАМО - 24 апр. В Подмосковье предпринимателям предоставят отсрочку по оплате аренды недвижимости, находящейся в областной собственности, отсрочка распространяется на период с 1 марта по 1 октября 2020 года, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«Предоставить отсрочку по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности Московской области, а также земельными участками, находящимися в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена, за период с 1 марта 2020 года по 1 октября 2020 года арендаторам имущества - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», - говорится в документе.

Данная мера поддержки распространяется на предпринимателей из сфер российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за пандемии коронавируса. Этот список ранее был утвержден федеральным правительством. Кроме того, мера поддержки распространяется на подмосковный бизнес, работающий еще по двум десяткам направлений в торговле.

С 1 марта до дня прекращения действия режима повышенной готовности из-за коронавируса мера поддержки предоставляется в размере арендной платы за пользование имуществом по договору аренды. Со дня снятия режима повышенной готовности и до 1 октября 2020 года мера поддержки предоставляется в размере 50% от арендной платы. Для получения отсрочки предпринимателям необходимо подать заявление.

«Уплата арендной платы за пользование имуществом за период предоставленной отсрочки осуществляется в 2021-2022 годах поэтапно равными частями не чаще одного раза в месяц, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды», - добавляется в документе.

Постановление правительства Московской области опубликовано в пятницу, документ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Московской области ввели режим повышенной готовности. Работа предприятий и организаций ограничена, запрещено проводить массовые мероприятия. Жители обязаны находиться в самоизоляции.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.