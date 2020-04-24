РИАМО - 24 апр. Ростуризм выступил с предложением ввести многократные визы, которые будут иметь срок до пяти лет, а также безвизовый въезд до 72 часов для транзитных туристов, сообщает ТАСС.

«Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами», — отмечается в материале.

Ростуризм предложил дать возможность иностранцам, которые не смогли приехать в РФ из-за пандемии, бесплатно оформить визу с максимальным сроком действия.

Также в ведомстве хотят снова начать принимать документы на электронные и классические визы за границей, чтобы иностранцы могли планировать свои поездки после снятия карантинных ограничений.

В России электронная виза должна начать действовать с 1 января 2021 года, на данный момент она работает только в пропускных пунктах в Санкт-Петербурге, Калининграде и на Дальнем Востоке для граждан определенного числа стран.

Кроме того, Ростуризм стал инициатором введения безвизового режима до 72 часов, он рассчитан на транзитных туристов, которые имеют подтвержденные обратные билеты, прибывающие в Россию через аэропорты.

Также предложено ввести безвизовый режим до 15 дней для туристов речных круизных судов, которые следуют в составе группы. Кроме того, в ведомстве хотят отменить визы также для членов российских крупных международных спортивных, культурных и деловых мероприятий на срок до семи дней.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

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- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

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