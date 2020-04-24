РИАМО - 24 апр. В Одинцове провели дезинфекцию тротуаров автомобильных дорог местного значения в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Площадь выполненных работ составила 175 тысяч квадратных метров.

«При осуществлении дезинфекции использовалось наиболее надежное дезинфицирующее средство с моющим эффектом, не содержащее соединений, выделяющих активный хлор, альдегиды, перекиси и производные фенолы», — говорится в сообщении.

В Одинцовском округе, по данным на 23 апреля, зарегистрирован 471 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

В Московской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 611 человек, общее число случаев заражения достигло 7889. С начала эпидемии в регионе скончались 66 пациентов.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.