РИАМО - 24 апр. Еще 13 поликлиник, больниц и станций скорой помощи планируется построить в столице до конца 2020 года, четыре медучреждения уже построено, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Строительство большей части объектов будет вестись за счет частных инвесторов.

«Кроме того, вне годового плана, всего за месяц построена и уже открыта инфекционная больница в Новой Москве на 800 мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией», — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев отметил, что строительство медицинский объектов в нынешней ситуации – это важное направление деятельности города. Также он добавил, что построены здания для перинатально-кардиологического корпуса на 330 мест при больнице № 67, детской поликлиники № 71 на 320 посещений в смену, медицинский центр в составе жилого комплекса на Варшавском шоссе и корпус для медобслуживания на 50 посещений в смену в Хорошевском районе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 апреля открыл инфекционную больницу на 80 тысяч квадратных метров для лечения зараженных коронавирусом в поселении Вороновское в новой Москве. Больницу построили за месяц.

Центр включает в себя: лечебные блоки, реанимацию, операционную, лабораторию, больница оснащена системой санитарной безопасности, автономным питанием, общежитиями для персонала и даже собственной вертолетной площадкой для трех геликоптеров скорой помощи.

Из-за распространения коронавируса в Москве перепрофилируют больницы для возможных пациентов с коронавирусом. Планируется до конца недели увеличить количество мест для зараженных инфекцией до 22 тысяч.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.