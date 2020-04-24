РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 апр. Техношкола из подмосковных Люберец изготовит более 10 тысяч защитных экранов для медицинских работников больниц Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Свой вклад в борьбу с пандемией COVID-19 вносит ЦМИТ «Техношкола» городского округа Люберцы, выступая с производством многоразовых защитных экранов для медицинских работников больниц Московской области.

«До майских праздников на безвозмездной основе будет изготовлено и передано в медицинские организации Московской области более 10 000 защитных экранов. На текущий момент мы уже осуществляем поставки в Люберцы, Орехово-Зуево и Электросталь», - сказала генеральный директор центра «Техношкола» Юлия Игнатьева.

Производимые техношколой защитные экраны изготовлены из высококачественного пластика ПЭТ, имеющий в своих свойствах высокую гибкость и химическую стойкость. Поверхность экрана обладает высокой абразивной устойчивостью. Данные экраны хорошо защищают, так как закрывают всю поверхность лица.

«Это наша общая борьба с пандемией, каждый житель делает свой вклад, особенно те, кто самоизолирован. «Техношкола» делает все возможное, чтобы защитить медицинский персонал, и поддержать в их крайне важном труде. Если понадобятся еще дополнительные изделия, которые возможно изготовить на нашем оборудовании, мы готовы!» - отметила Игнатьева.