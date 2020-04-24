РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 апр. Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» Балашихи организовал онлайн-конкурс рисунка «Дороги войны», посвященный 75-летию Великой Победы, он начнется с 30 апреля, сообщается на странице учреждения в соцсети Facebook.

«Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо выложить в своем аккаунте Instagram или «ВКонтакте» фото рисунка, поставить под ним хештег #дорогивойны_ПВ, отметить @kdc_podmoskovniye_vechera, указать в описании к фото имя, фамилию участника и открыть доступ к своей странице», - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет с 30 апреля по 9 мая.

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