РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 апр. Компания-производитель посуды, аксессуаров и принадлежностей для кухни Fissman передала станции скорой медицинской помощи подмосковного Красногорска свыше 250 фирменных термокружек, сообщила сотрудник компании Татьяна Патутина.

«Мы все смотрим телевизор, знаем, что врачам сейчас максимально трудно. Чем можем, стараемся помочь. Сегодня (24 апреля – ред) привезли термокружки, в которые можно наливать чай или кофе и возить с собой. Думаю, это облегчит жизнь и медиков, и водителей», – сказала Патутина.

Красногорской станции скорой помощи сотрудники компании передали 21 коробку, в каждой по 12 кружек. По словам Патутиной, стоимость одной термокружки в магазине превышает 1 тысячу рублей.

«Этот подарок – реальная помощь ребятам, которые работают на линии. У нас бригады работают с повышенной нагрузкой в связи с эпидемией коронавируса. Помимо обычных вызовов – травмы, инсульты, давление и так далее – добавилось большое количество вызовов по поводу температуры», – отметила заведующая Красногорской станцией скорой помощи Татьяна Недобежкина.

Она пояснила, что при такой нагрузке у бригад иногда нет возможности даже на 15 минут заскочить на станцию, чтобы перекусить.

«Возможность взять с собой горячие напитки – это просто необходимо нашим бригадам. Так что огромное спасибо компании, которая обеспечила весь выездной состав нашей станции таким полезным предметом», – добавила Недобежкина.

По ее словам, в скорой помощи горокруга работают 24 бригады: 18 в Красногорске и 6 в поселке Нахабино. Всего в скорой помощи Красногорска около 150 медиков и 100 водителей.