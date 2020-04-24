РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. В подмосковном Подольске жители деревни Булатово собрали более 12 кубометров мусора и убрали придомовую территорию, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Жители деревни Булатово с соблюдением всех мер предосторожности провели работы по уборке территории вокруг деревни в рамках месячника по благоустройству. Они собрали более 12 кубометров мусора и убрали придомовую территорию. Всего в работах приняло участие более 20 человек. Благодарю жителей за активность, неравнодушие и желаю им здоровья и удачи», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Организатором работ выступили активные граждане во главе со старостой деревни Андреем Самсоновым. Помощь в вывозе мусора оказала администрация городского округа в лице МБУ ПКБ.