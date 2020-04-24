РИАМО – 24 апр. Во время действия режима ограничительных мер 284 москвича получили штрафы за нарушение обязательного карантина, сообщает «Интерфакс».

Обязательный домашний карантин должны соблюдать коронавирусные больные, которые лечатся дома, а также те, кто с ними живет.

«Технические средства фото- и видеофиксации позволяют нам оперативно устанавливать каждого нарушившего режим обязательной самоизоляции и переводить их с домашнего режима в специально оборудованные обсервационные центры», - сказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он также рассказал, что только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя карантина. Всех их принудительно доставили в обсерваторы.

В Москве с 22 апреля соблюдать обязательную самоизоляцию также должны граждане с любыми симптомами ОРВИ.

За последние сутки в Москве выявили 2957 новых случаев коронавируса.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.