РИАМО – 24 апр. Во время действия режима ограничительных мер 284 москвича получили штрафы за нарушение обязательного карантина, сообщает «Интерфакс».
Обязательный домашний карантин должны соблюдать коронавирусные больные, которые лечатся дома, а также те, кто с ними живет.
«Технические средства фото- и видеофиксации позволяют нам оперативно устанавливать каждого нарушившего режим обязательной самоизоляции и переводить их с домашнего режима в специально оборудованные обсервационные центры», - сказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Он также рассказал, что только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя карантина. Всех их принудительно доставили в обсерваторы.
В Москве с 22 апреля соблюдать обязательную самоизоляцию также должны граждане с любыми симптомами ОРВИ.
За последние сутки в Москве выявили 2957 новых случаев коронавируса.
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24 АПРЕЛЯ
- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.
- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.
- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.
- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.
- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.
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