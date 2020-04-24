РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 апр. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый выделил 100 тысяч рублей Люберецкой больнице имени Ухтомского на приобретение лекарств, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

К Коханому обратились врачи медучреждения – они попросили оказать помощь в покупке лекарств для тех, у кого есть признаки коронавирусной инфекции, но они еще ждут результатов анализов.

«Таким пациентам требуются противовирусные препараты, которые в больнице были на исходе. Игорь Коханый из личных средств перечислил больнице 100 тысяч рублей на закупку необходимых препаратов», – говорится в сообщении.

По словам Коханого, в городском округе сложилась сложная ситуация с коронавирусом.

«В Люберцах сложилась сложная ситуация – город в лидерах по заражениям коронавирусом, поэтому сейчас важна любая посильная помощь», – подчеркнул депутат.