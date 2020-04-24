РИАМО - 24 апр. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) организовал ежемесячный мониторинг территориальных фондов, сообщила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.

«Это регулярный, ежедекадный, ежемесячный мониторинг состояния бюджетов территориальных фондов на предмет их финансовой устойчивости и непосредственно объемов медицинской помощи, которую оказывают медицинские организации», - сказала Чернякова в ходе онлайн-конференции «Система ОМС в условиях пандемии Covid-19».

По ее словам, этот мониторинг даст возможность понять ситуацию в медучреждениях по итогам каждого месяца, чтобы своевременно принимать решения о компенсациях выпадающих доходов или оплате дополнительных объемов.

Она также отметила, что в кратчайшие сроки в России была донастроена система медицинского страхования: в базовый закон были внесены несколько норм, которые позволили войти в систему обязательного медицинского страхования организациям, не входящих в нее до этого по разным причинам.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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