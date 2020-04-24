РИАМО - 24 апр. Банк России допустил, что по итогам 2020 года экономика страны может потерять 4-6%, сообщает Газета.ru.

Пандемия коронавируса, связанные с ней ограничительные меры и падение цен на энергоресурсы существенно сказываются на экономической активности, поэтому регулятор пересмотрел свой прогноз на ближайшие годы.

«ВВП страны снизится в 2020 году на 4-6%. Затем ожидается рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и на 1,5–3,5% в 2022 году», — говорится в сообщении.

В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долларов США за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до 35 и 45 долларов США за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.

Ранее правительство РФ и Банк России подготовили план первоочередных мер по поддержке населения и бизнеса. Именно от этого зависит динамика восстановления экономики страны.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

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