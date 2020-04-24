РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 апр. 300 литров дезинфицирующего средства передали медработникам городской клинической больницы Мытищ, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

Очищающие средства врачам и медсестрам Мытищинской городской клинической больниц передал общественный штаб «Милосердие».

«В настоящее время наша команда оказывает помощь в обеспечении продуктовыми наборами многодетных семей. А Московская областная организация «Всероссийского общества охраны природы» пожертвовала Международному союзу помощи и поддержки пациентов по программе штаба «Милосердие» 1,5 тысячи литров дезинфицирующего средства. Его мы уже передали в больницы Щелковского, Солнечногорского, Домодедовского городских округов, и вот сегодня – в Мытищи», - сказала руководитель Общественного штаба «Милосердие», член общественного совета при министерстве спорта РФ Анна Лаврова.

Она добавила, что основная задача в данное время - это помогать тем, кто сейчас на передовой: врачам, журналистам, волонтерам.

«Их социальная работа очень важна, это незабываемо – помогать. Быть здесь и сейчас. Чувствовать, что ты нужен. Осознавать, что твоими поступками будут гордиться дети. Моя старшая дочь – волонтер, и, как и я, тоже на передовой», - отметила Лаврова.

Главный врач Мытищинской ГКБ Андрей Третьяков поблагодарил за оказанную помощь, поддержку медработников и пациентов. Свою благодарность врачам выразила также председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова.

«От лица пациентов и их родственников передаем низкий поклон всем врачам, которые в эти дни находятся на своем посту, спасают человеческие жизни, трудятся с самого раннего утра и до глубокой ночи. Мы вас всегда поддержим», - сказала Вострикова.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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