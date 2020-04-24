РИАМО - 24 апр. Российский публицист, телеведущий, шоумен, эрудит Анатолий Вассерман в ходе участия в YouTube-шоу признался, что еще в юности дал обет навсегда отказаться от секса, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Имел глупость ляпнуть. Но слово не воробей: вылетит — не застрелишь», – сказал публицист.

Вассерман подчеркнул, что не жалеет о своем решении и верен данному в юности обещанию.

«Я слишком ценю свое слово, чтобы ему изменять», – отметил телеведущий.

Выпуск юмористического YouTube-шоу «Что было дальше?» с участием эрудита вышел 23 апреля. Еще одним гостем программы стал комик Александр Незлобин. Герои выпуска пытались рассказать зрителям интересные случаи из своей жизни, а пятеро комиков мешали им, нередко используя при этом нецензурные выражения.