РИАМО-24 апр. Российская рок-группа «Мумий Тролль» и Warner Music Russia начали сотрудничество после выхода сингла «Лира» и одноименного клипа, где солист предстает перед зрителями в образе соломенного чучела, сообщает Газета.ru.

Клип «Лира» снял бельгиец Бьорн Тагемос. Он же ранее снимал для коллектива клип «Контрабанда».

«Идею песни мне навеял древний японский культ Хотаругари — любование светлячками в летний сезон, мы даже всей семьей в прошлом году отправились в Японию, чтобы увидеть это своими глазами», - сказал лидер рок-группы Илья Лагутенко.

В кадре музыкант предстает в образе соломенного чучела.

Рок-группа «Мумий Тролль» существует на российской рок-сцене больше 20 лет. С 2013 года Лагутенко является куратором и вдохновителем собственного международного фестиваля – конференции V-ROX во Владивостоке.