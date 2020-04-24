РИАМО - 24 апр. Рубль начал расти к евро и доллару после решения Центробанка РФ снизить ключевую ставку до 5,5%, сообщает Газета.ru.

«По данным на 13:40 по московскому времени, курс доллара расчетами на 25 апреля упал на 34 копейки и составил 74,43 рубля. Курс евро уменьшился на 32 копейки, до 80,3 рубля», – говорится в сообщении.

Ранее Банк России понизил ключевую ставку до 5,5%, при этом Центробанк допускает возможность дальнейшего ее снижения.