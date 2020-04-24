РИАМО - 24 апр. Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков заявил, что в Москве не ослабевает сложная эпидемиологическая обстановка, в связи с чем нет предпосылок для ослабления или снятия карантина, сообщает «Интерфакс».

«Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций — это как раз молодежь», — сказал Данчиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в пятницу рассказал, что глава государства Владимир Путин в ближайшее время решит, стоит ли продлевать самоизоляцию и нерабочие дни, которые ввели до 30 апреля.

Президент дал полномочия губернаторам решать, какие меры должны предприниматься в их регионах, основываясь на эпидемиологической обстановке.

Из-за пандемии коронавируса в столице действует режим повышенной готовности. Все граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для поездок на общественном и личном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

В Москве общее число случаев инфицирования коронавирусом достигло 36897, а в России – 68622.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.