РИАМО - 24 апр. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта в Москве, сообщает kp.ru.

Документ опубликован на портале правовой информации.

«Закон устанавливает в Москве с 1 июля 2020 года специальное регулирование в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего возможного использования результатов применения ИИ», — говорится в сообщении.

Эксперимент планируют проводить в течение 5 лет. В нем примут участие предприниматели и юрлица, которые зарегистрированы в Москве и внесены в специальный реестр.