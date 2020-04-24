РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 апр. С конца марта в городском округе Щелково ликвидировали 49 возгораний из-за пала сухой травы, общая площадь охваченной огнем территории составила около 3,3 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На территории округа проводится патрулирование населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам, места традиционного отдыха граждан и полосы отвода автодорог, пролегающих к лесной зоне.

«На территории городского округа Щелково расположено 77 водоемов, пригодных для использования в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения. Для защиты населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, будут проложены противопожарные минерализованные полосы», - говорится в сообщении.

Жителям Щелкова необходимо помнить, что во время пожароопасного периода не разрешается использовать открытый огонь, в том числе для сжигания мусора, строго запрещен пал сухой травы, нельзя посещать лесные массивы при наступлении III и выше класса пожарной опасности в лесах.

Если вы увидели возгорание, необходимо сообщить по телефону 112.