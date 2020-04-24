РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. Жительница микрорайона Львовский оказала помощь продуктами гражданам, проходящим карантин в общежитии подмосковного Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» живущая в общежитии женщина.

В общежитии на улице Красная, 18 коронавирус подтвердился у двоих проживающих. С 21 апреля общежитие зарыли на карантин, его жителям вручили постановления о запрете на выход из здания. В течение двух дней у проживающих там брали мазки на коронавирус и собирали сведения для оформления больничных.

«Местная жительница Галина купила за свои деньги продукты и принесла к общежитию. Наш охранник отдал их пожилому мужчине, которому совсем не на что жить», - сказала женщина.

Представители ООО «Львовский дом», компании, которая заключает договоры с живущими здесь, стали привозить жильцам бесплатный белый и черный хлеб. Часть ее сотрудников живет в общежитии, они попали на карантин с остальными. Среди них нашлись те, кто теперь следит за порядком и убирает. Местные жители также помогают попавшим на карантин в общежитии и приносят продукты из магазина, собирают благотворительную помощь.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.