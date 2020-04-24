РИАМО - 24 апр. В акции «Библионочь-2020», примут участие более 16 столичных библиотек и 15 городских музеев, а также Московский дом книги, акция пройдет 25 и 26 апреля в онлайн-формате, сообщил в пятницу гендиректор Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры столицы Тимур Вахитов.

«В «Библионочи» будут участвовать больше 16 библиотек Москвы, 15 городских музеев и также Дом книги. Все, конечно, будут участвовать на своих онлайн площадках и на нескольких центральных каналах, в том числе вся сборка будет происходить на сайте bibliogorod.ru», - сказал Вахитов.

Он напомнил, что главной темой акции станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Глава ведомства отметил, что акцию «Библионочь» можно разделить на три основных онлайн-канала для московского сегмента - лекционный, театральный и детско-юношеский с параллельной трансляцией в социальных сетях.

«Основными направлениями в рамках этих трех каналов будет показ спектаклей и литературных программ. Так, у нас состоится показ литературной программы Ольги Берггольц «Голос ленинградской блокады» с участием Алисы Гребенщиковой, показ спектакля «Бесы» по одноименному произведению Достоевского от мастерской Брусникина. Также у нас будет спектакль «Гроза» от Электротеатра Станиславского», - добавил Вахитов.

Он заявил, что в рамках акции «Библионочь» состоится онлайн-премьера фильма-спектакля «Транссиб» и пройдет спектакль-концерт «Рок. Дневник Анны Франк». Кроме этого, участники акции смогут посетить онлайн-лекции литературы и кино от писательницы Гузели Яхиной, которая также зачитает отрывки из своих произведений.

«Также мы планируем вебинары, один из которых «Все события реальны, имена не изменены: пишем автофикшн» от школы литературного мастерства CWS. <…> И традиционно мы проводим «Библиосумерки» для нашей молодой детской аудитории. Они пройдут на канале библиотеки Гайдара», - подытожил Вахитов.

В заключении он заявил, что количество участников в онлайн-акции «Библионочь» ожидается больше, чем было в прошлом году, когда все мероприятия проходили в офлайн режиме.

«Библионочь» проводится ежегодно с 2012 года, впервые это мероприятие будет проводиться онлайн, пока театры, библиотеки, дома книги и музеи закрыты для посетителей из-за распространения коронавируса.