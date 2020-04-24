РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 апр. Работы по опиловке сломанного дерева провели у Леоновского шоссе в микрорайоне Кучино Балашихи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона написал на портал жалобу, указав на сломанное дерево возле Леоновского шоссе. Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«Раменское РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу опиловки зеленых насаждений в придорожной полосе автомобильной дороги Кучино - М-7 «Волга». Работы по опиловке придорожной полосы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал начальник РУАД №7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор» Валерий Марисов.

Портал «Добродел» начал работу в 2015 году. Он предназначен для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.