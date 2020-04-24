РИАМО-24 апр. Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу Федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны, соответствующий документ появился на портале правовой информации, сообщает Газета.ru.

«Теперь 3 сентября будет значиться Днем окончания Второй мировой войны 1945 года. Памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» упраздняется тем же законом», - отмечается в материале.

Ознакомиться с документом можно на портале правовой информации: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240031?index=1&rangeSize=1.

Данный закон был также принят Госдумой 14 апреля 2020 года и одобрен Советом Федерации Федерального собрания РФ 17 апреля 2020 года. Президент подписал документ в пятницу, 24 апреля.

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