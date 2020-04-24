РИАМО - 24 апр. Присвоение городу Яхрома почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» является историческим для ветеранов и жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

Ранее депутаты Московской областной думы утвердили присвоение Яхроме звания «Населенный пункт воинской доблести».

«До Дня Победы остается чуть больше двух недель, и решение признать подвиг города является историческим для всех ветеранов и жителей Яхромы», - говорится в сообщении.

Инициативу увековечить боевые заслуги жителей Яхромы в период Великой Отечественной войны активисты и общественники Дмитровского округа предложили в марте. Именно от этих мест в 1941 году началось освобождение страны от фашистских захватчиков.

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